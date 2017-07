Rzecznik KEP odniósł się do "Listu okólnego do biskupów świata na temat chleba i wina używanych do sprawowania Eucharystii", który Watykan opublikował w sobotę. Czytamy, że "hostie całkowicie pozbawione glutenu są materią eucharystyczną nieważną. Materią ważną są hostie częściowo pozbawione glutenu i te, w których jest obecna wystarczająca ilość glutenu do otrzymania wypieku chleba bez dodatku substancji obcych i bez konieczności odwoływania się do metod, które zmieniłyby istotę chleba".

Jak twierdzi ks. Rytel-Andrianik, treść listu była błędnie interpretowana, jakoby osoby chore na celiakię miały być pozbawione możliwości przyjmowania komunii św. pod postacią chleba. "Słowem-kluczem do zrozumienia tego dokumentu jest hostia niskoglutenowa. Hostie niskoglutenowe posiadają specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają dwa warunki: są materią eucharystyczną ważną i jednocześnie są bezpieczne dla chorych na celiakię" - podkreślił rzecznik KEP.

Dodał, że symboliczna zawartość glutenu jest konieczna, aby wyprodukować chleb pszenny czyli taki, "który przeistoczył Jezus i który był używany podczas paschy żydowskiej". "Może to być ilość naprawdę symboliczna, która nie zaszkodzi osobom chorym na celiakię lub z innych medycznych przyczyn nie mogących spożywać glutenu" - dodał ks. Rytel-Andrianik.

Poinformował, że osoby chore na celiakię, które chcą przystąpić do komunii św. w jakimś kościele powinny zwrócić się do księdza z tej parafii i uprzedzić, że potrzebują hostii o obniżonej zawartości glutenu. Najczęściej parafie dysponują takimi hostiami. Jeśli nie, osoba uczulona na gluten może przynieść hostie niskuglutenowe ze sobą. "W takim wypadku - jeśli chce się uczestniczyć we mszy poza swoją parafią, np. podczas wakacji - warto wcześniej zadzwonić i porozmawiać, wtedy parafia będzie mogła zaopatrzyć się w odpowiednie hostie" - powiedział ks. Rytel-Andrainik.

Rzecznik episkopatu dodał, że sobotni dokument nie jest niczym nowym; to tylko przypomnienie. Dokument regulujący te kwestie, czyli "List okólny Kongregacji Nauki Wiary do przewodniczących Konferencji Episkopatów na temat użycia chleba z niewielką zawartością glutenu" został wydany w 2003 r. "Chodziło o to, żeby w jednym dokumencie zostały zebrane różne sprawy dotyczące chleba i wina do sprawowania Eucharystii" - wyjaśnił ks. Rytel-Andrianik.