Zaapelowała zarazem do rządu o prowadzenie w sprawie Puszczy rzeczowego dialogu zarówno z UNESCO, jak i z Komisją Europejską.

Lenartowicz odniosła się do słów premier Beaty Szydło i wicepremiera Piotra Glińskiego ws. wezwania UNESCO.

Premier Szydło, pytana w piątkowym wywiadzie w radiowej Jedynce, czy rząd uzna decyzję UNESCO nakazującą natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, odparła, iż "nie ma takiej decyzji UNESCO". "To są informacje, które były nieprawdziwymi" - dodała. "Na sesji UNESCO w Krakowie została podjęta decyzja o przesunięciu tej debaty na przyszły rok, zgodnie z wnioskiem Polski" - przekonywała premier.

Wcześniej podobną opinię wygłosił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Komentując decyzje UNESCO ocenił, iż przedłużenie czasu na przygotowanie przez Polskę raportu o Puszczy Białowieskiej powoduje, że są one korzystniejsze niż pierwotne stanowisko Komitetu.

Odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli rządu Lenartowicz, która zasiada w sejmowej komisji ochrony środowiska, podkreśliła, że decyzje UNESCO oznaczają tak naprawdę wszczęcie wobec Polski procedury wpisania Puszczy na Listę Dziedzictwa Zagrożonego, której pierwszym etapem jest przeprowadzenie "ponownego monitoringu" i "wezwanie do natychmiastowego zaprzestania wycinki". Na liście znajduje się obecnie 55 obiektów z całego świata, z czego dwa mieszczą się na terytorium UE.

Zdaniem posłanki Platformy wypowiedzi Glińskiego przekręcają decyzje UNESCO. "Niestety do tej niechlubnej plejady kłamców dołączyła dziś pani premier, która dzisiaj w Sygnałach Dnia powiedziała, że nie ma zapisu o wstrzymaniu wycinki w uchwale UNESCO. Otóż to jest nieprawda, odsyłam do dokumentów UNESCO" - podkreśliła.

Lenartowicz zaapelowała do rządu o "opamiętanie i rzeczowy, oparty na faktach, a nie na mitach dialog zarówno z UNESCO, jak i z Komisją Europejską". Jak zaznaczyła, o ile UNESCO "reprezentuje autorytet, a nie instrumenty prawne czy finansowe", to "inaczej jest już z Komisją Europejską". "My spodziewamy się w ciągu najbliższych dwóch tygodni decyzji (Komisji) w tej sprawie" - dodała posłanka.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wezwał w środę - podczas 41. sesji w Krakowie - polskie władze do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy Białowieskiej. Polska i Białoruś mają także przyjąć misję ekspertów i przygotować raport o stanie zachowania puszczy. Jednocześnie przedłużono czas, który Polska ma przygotowanie raportu – ma on powstać do grudnia 2018, a nie do lutego przyszłego roku.