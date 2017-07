Z komunikatu w sprawie zatrzymań wynika, że dokonano ich podczas operacji w 20 różnych miejscach Stambułu.

Agencja Anatolia informuje, że zatrzymanych podejrzewa się o to, że walczyli w grupie IS w Syrii i planowali powrót do tego kraju, gdzie od lat trwa konflikt. Wojna domowa w Syrii rozpoczęła się w marcu 2011 roku. IS kontroluje większą część gęsto zaludnionej syryjskiej doliny Eufratu.