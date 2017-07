"Chcemy w październiku - to jest ostateczny termin - pokazać mieszkańcom Szczecina kandydatkę, bądź kandydata na prezydenta, którego wybiorą wszyscy członkowie SLD" - powiedział dziennikarzom Krystek.

"11 listopada i to także jest termin ostateczny pokażemy piątkę liderów list wyborczych do rady miasta Szczecina tak, aby równo na rok przed wyborami mieszkańcy Szczecina mogli poznać naszego kandydata na prezydenta oraz wszystkich liderów do Rady Miasta Szczecina" - dodał.

Krystek zaprosił do współpracy w ramach formuły "Lewica Razem" stowarzyszenia, podmioty polityczne, a także grupy społeczne, które zostały "dotknięte przez ostatnie lata rządów PiS, czy wcześniej PO".

"SLD rozwiewa wszystkie dywagacje, które się pojawiają dot. jakichkolwiek wspólnych list" - powiedział radny Sojuszu w zachodniopomorskim sejmiku Dariusz Wieczorek. "Chcemy startować, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej i taką decyzję podjęliśmy na ostatniej radzie krajowej partii" - dodał.

Pod koniec czerwca br. Sojusz poinformował, że kandydaci SLD i ugrupowań partnerskich wystartują w wyborach do sejmików pod szyldem SLD Lewica Razem - podobnie jak w poprzednich wyborach w 2014 r. Ponadto decyzją Rady Krajowej Sojuszu wszyscy byli posłowie, wszystkie osoby, które startowały z komitetu Zjednoczonej Lewicy i są członkami SLD zostali zobowiązani do kandydowania na listach do sejmików. (PAP)