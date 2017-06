"Kolejne kasy upadają, a w tych 37, które zostały właściwie w 15 mamy sytuację mocno niepokojącą. Pamiętamy wszyscy, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli pośrednio wszyscy obywatele, zapłacili za upadłości w kasach już prawie 5 mld złotych. Chcieliśmy dowiedzieć się od prezesa, przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego, od ministra finansów Mateusza Morawieckiego, jakie są ich refleksje w związku z tym. Jakie są zamierzenia KNF wobec SKOK-ów" - podkreśliła na środowym briefingu w Sejmie Leszczyna.

Dodała, że do tej pory na żadne z zadanych pytań nie uzyskała odpowiedzi. "Wydaje się, że zarówno minister finansów jak Komisja Nadzoru Finansowego i obecny przewodniczący starają się zamieść pod dywan sytuację w SKOK-ach uznając, że jeśli potłucze się termometr, to chory może sam wyzdrowieje" - zaznaczyła posłanka PO.

Odniosła się też do informacji przekazanych na Komisji Finansów, które uznała za mocno niepokojące. "Okazuje się, że po pierwsze Kasa Krajowa SKOK stara się o zmiany legislacyjne, które miałyby polegać na dostosowaniu nadzoru do specyfiki SKOK-ów. Nie bardzo dowiedzieliśmy się co to znaczy. Przypomnę, że kasy chcą mieć prawa banków, a obowiązki w spółdzielni. Tymczasem zbierają od obywateli depozyty i udzielają kredytów narażając te depozyty na ryzyko" - tłumaczyła Leszczyna.

Zdaniem posłanki jeśli SKOK-i nie będą objęte poważnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i PiS znowu "poluzuje prawo" dla SKOK-ów, będzie to oznaczać, że za wszystko "zapłacimy my - czyli Polacy". "Zapłacimy za niegospodarność, za wyprowadzenia pieniędzy ze SKOK-ów do spółek, które powstały wokół całego tego sektora, a w których kapitały i udziały mają prominentni działacze Prawa i Sprawiedliwości" - stwierdziła.

Według Leszczyny afera SKOK-ów i afera Amber Gold to afery PiS. "Dlatego, że gdy w 2006 roku Platforma Obywatelska zgłosiła poprawkę, która miała objąć nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego Parabanki i SKOK-i to Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona i LPR, a więc ówczesna koalicja rządząca, zagłosowały przeciwko tej poprawce" - przypomniała posłanka.

Jak dodała "gdyby ona była nie byłoby ani afery Amber Gold ani afery SKOK - owej, a tak niestety mamy obie" - zaznaczyła .