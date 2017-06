„Jeśli chodzi o III filar, czyli powszechne programy kapitałowe, to jest to jeden z czynników, który ma budować inwestycje. Kiedy on będzie? Jeszcze z ministerstwem rodziny będziemy dyskutować, dogrywać pewne detale, ale mamy nadzieje, że uda nam się w takim tempie przeprocedować, żeby one 1 stycznia wchodziły w życie (...). Wydaje mi się, że od 1 stycznia to realne żeby PPK weszły w życie” - powiedział podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego Nowak.

Dodał, że ma nadzieję, że obciążenie dla budżetu - z tytułu systemu zachęt - będzie "znikome". (PAP Biznes)