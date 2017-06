"Po przeprowadzonym postępowaniu zapadła decyzja o tym, że z dniem 30 czerwca br. policjant Krzysztof O. zostanie zwolniony ze służby" – powiedziała podkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jak dodała, podjęcie takiej decyzji "zostało uzasadnione ważnym interesem służby". "Drugi z funkcjonariuszy, który brał udział w zdarzeniu, nadal jest zawieszony" - wyjaśniła.

W sierpniu 2016 r. policjant Krzysztof O. podczas próby zatrzymania kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli, śmiertelnie go postrzelił. Według relacji funkcjonariusza miał on najpierw oddać strzał ostrzegawczy, a później strzelić w kierunku pojazdu. Kierowca, który zginął na miejscu był notowany za przestępstwa kryminalne, m.in. drogowe; stracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Krzysztof O. nie przyznaje się do winy.

W maju br. szczecińska prokuratura postawiła mu zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także nieumyślnego spowodowania śmierci poprzez niewłaściwe użycie broni. Drugiemu policjantowi biorącemu udział w interwencji zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.

Jak poinformowała PAP prokurator Joanna Biranowska-Sochalska, Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie.