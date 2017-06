"Nie powinno być żadnych wątpliwości, wyjdziemy z UE" - przekazał Davis w oświadczeniu.

Agencja dpa przypomina, że po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Paryżu z brytyjską premier Theresą May prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że dopóki nie zaczną się negocjacje w sprawie Brexitu, "drzwi UE pozostają otwarte" dla Wielkiej Brytanii.

Davis wykluczył w niedzielę taką możliwość, choć jednocześnie podkreślił, że nie oznacza to, by Wielka Brytania zamierzała odwrócić się od UE. "Jest niezwykle ważne, by porozumienie, jakie osiągniemy (w sprawie Brexitu), pozwoliło rozwijać się zarówno Zjednoczonemu Królestwu, jak i UE" - dodał.

Davis zaznaczył, że w negocjacjach strona brytyjska będzie dążyła do wypracowania "głębokich i szczególnych relacji" z "naszymi najbliższymi sojusznikami i przyjaciółmi".

Jak powiedział, spodziewa się, że w kilku punktach rozmowy będą trudne, ale Londyn zamierza podejść do tej kwestii konstruktywnie - zadeklarował Davis.

Zgodnie z unijnym harmonogramem negocjacje w sprawie Brexitu powinny zakończyć się w ciągu dwóch lat od uruchomienia artykułu 50. traktatu UE, czyli do 29 marca 2019 roku.(PAP)