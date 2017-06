USA: Pierwszy weekend Trumpów w Camp David

Po blisko pięciu miesiącach sprawowania urzędu, prezydent USA Donald Trump z rodziną udał się w sobotę do Camp David, położonej ok. 100 km od Waszyngtonu wiejskiej rezydencji amerykańskich przywódców. Dotąd wolał spędzać weekendy we własnych posiadłościach.