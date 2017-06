Armand Konieczny, naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, zaznaczył, że na ten czas policja stara się "zmobilizować maksymalne siły i środki" oraz wyznaczyć policjantom zadania, które pomogą kierowcom bezpiecznie dotrzeć do celu.źródło: ShutterStock

Na co dzień do służby wychodzi min. 4 tys. policjantów z drogówki, w trakcie działań wzmożonych, np. podczas wyjazdów na długi weekend, wychodzi ich co najmniej o połowę więcej - zapowiedział w środę mł. insp. Armand Konieczny z Biura Ruchu Drogowego KGP.