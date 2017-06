Davis przyznał, że program wyborczy torysów "mówił, że wyjdziemy z unii celnej i wolnego rynku, ale będziemy mieli do niego dostęp, stwarzając głęboką, specjalną relację z Europą".

"To jest to, co przedstawiliśmy wyborcom i jutro rano zobaczymy, czy zaakceptowali to czy nie. To będzie ich decyzja" - powiedział.

Według najnowszej prognozy BBC, Partia Konserwatywna pozostanie największą partią w Izbie Gmin, ale zdobywając 318 miejsc w nowym parlamencie zabraknie jej ośmiu mandatów do samodzielnej większości (326). Jednocześnie opozycyjna Partia Pracy uzyska według prognozy 267 mandatów, a Szkocka Partia Narodowa - 32. Z kolei Liberalni Demokraci mogą liczyć na jedenastu posłów.

Oficjalne wyniki będą znane w piątek rano.