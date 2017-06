PZU i Polski Fundusz Rozwoju sfinalizowały w środę zapowiadany od dawna zakup 32,8 proc. akcji Banku Pekao SA za łączną kwotę 10,6 mld zł - poinformowało w komunikacie PZU. Przejęcie przez PZU pakietu akcji Pekao SA od włoskiego Unicredit to jeden z elementów zapowiadanej przez rząd "repolonizacji" sektora bankowego.

Morawiecki komentował w środę, że tym razem "z ziemi włoskiej do Polski" nastąpił przepływ biznesu. "Używając metafory piłkarskiej, wszyscy wiemy, co znaczy grać na wyjeździe i grać u siebie. Na wyjeździe się zwykle broni, a u siebie zwykle się kontroluje przebieg gry i atakuje" - powiedział.

"Mając większość sektora bankowego w polskich rękach możemy lepiej kontrolować politykę kredytową" - dodał.

Zwrócił uwagę, że to Polski Fundusz Rozwoju doprowadził do tej "bardzo udanej, skomplikowanej transakcji odbudowania polskiej własności w sektorze bankowym".

Mówił, że przez poprzednie 26 lat raczej "zastanawiano się nad tym, co jeszcze można sprzedać". Natomiast obecny rząd doprowadził do tego, że "srebra rodowe wracają pod polską kontrolę". "To bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki, bo ona się usamodzielnia i zwiększa swoją siłę uderzeniową" - podkreślił. Będzie to także dobra zmiana dla klientów - dodał.