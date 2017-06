"Dobra wiadomość. Dzwonił minister Szczerski z Kancelarii Prezydenta i wraz z Prezydium Klubu Parlamentarnego Kukiz'15 zostałem zaproszony na rozmowy z Prezydentem w sprawie szykowanego przez niego referendum (na przyszły poniedziałek zaproszenie). Mam nadzieję, że uda się przekonać Prezydenta do dopisania kilku pytań w planowanym referendum. M.in. o to, czy chcemy przyjmować tzw. +uchodźców+. Zobaczymy :-)" - napisał Kukiz we wtorek na portalu Facebook.

Wcześniej we wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował PAP, że tematem planowanego na poniedziałek, na godz. 15 spotkania, będzie projekt konstytucyjnego referendum konsultacyjnego

Jak zaznaczył prezydencki minister, spotkanie odbędzie się na prośbę lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza i będzie kolejnym z cyklu rozmów poświęconych kwestii zaproponowanego przez prezydenta referendum, którą rozpocznie czwartkowe spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. 11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. (PAP)