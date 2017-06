22 maja po koncercie amerykańskiej piosenkarki pop Ariany Grande w Manchester Arena wybuch bomby zdetonowanej przez zamachowca samobójcę zabił 22 osoby i ranił ponad 100.

W niedzielnym koncercie charytatywnym oprócz Ariany Grande wystąpią m.in.: Coldplay, The Black Eyed Peas, Justin Bieber, Miley Cyrus, Take That, Katy Perry, Usher i Pharrell Williams. Ponad 14 tys. z 50 tys. biletów na niedzielny koncert przeznaczono do bezpłatnego rozprowadzenia wśród fanów, którzy byli w Manchester Arena 22 maja.

Policja zapowiada szczegółowe kontrole wszystkich, którzy przyjdą na koncert. Poziom zagrożenia terrorystycznego, podniesiony po zamachu w Manchesterze do do najwyższego, "krytycznego", który oznacza, że "kolejny zamach jest możliwy w każdej chwili", po kilku dniach został obniżony do czwartego w pięciostopniowej skali, "poważnego", zgodnie z którym "atak jest wysoce prawdopodobny". Nie podniesiono go po sobotnim zamachu w Londynie, ponieważ policja zastrzeliła wszystkich trzech sprawców.

Niedzielny koncert charytatywny One Love Manchester będzie transmitowany w Wielkiej Brytanii przez BBC, a także przez stacje telewizyjne w 38 innych krajach.