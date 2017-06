"Jest to program, który nie tylko wspiera rodziny finansowo. To rzeczywiście bardzo ważne, że udało się nam zredukować biedę, ubóstwo wśród dzieci, udało się nam bardzo wyraźnie poprawić sytuację materialną dużych rodzin. To są dane statystyczne. Największą satysfakcją jest to, że te rodziny mogą spokojnie myśleć dzisiaj o planowaniu swojej przyszłości, mogą pozwolić sobie na to, że dzieciaki mają dodatkowe zajęcia, że mogą spełniać ich marzenia, że mogą pojechać na wakacje" - powiedziała premier Szydło w programie "Pytanie na Śniadanie" w TVP2.

"Daliśmy polskim rodzinom szczęście i myślę, że nikt im już tego nie odbierze, nikt nie jest wstanie tego zakwestionować. Ci, którzy chcą zlikwidować ten program, powinni pojechać do ludzi, porozmawiać z nimi, jak to wygląda. To jest program potrzebny. Nie tylko ma wymiar finansowy, ale zaczęło się rodzić coraz więcej dzieci (...)" - dodała.

Premier była pytane o dalsze finansowanie programu.

"Program jest zabezpieczony. Nie ma żadnego problemu, żeby finansować go przez kolejne lata. Znam już założenia budżetowe przedstawiane mi przez pana premiera Morawieckiego na kolejne lata. Jako priorytet w każdym budżecie wpisany jest program +Rodzina 500 plus+" - podkreśliła.

Jak wskazała, w dużym stopniu elementem wzrostu gospodarczego jest konsumpcja, która zwiększyła się po wprowadzeniu "Rodziny 500 plus".

Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotychczas - według danych MRPiPS - w ramach programu do rodzin trafiło 24,9 mld zł. (PAP)