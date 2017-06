"Bardzo cieszę się z wyników, po pierwszym kwartale one są imponujące, bo i bezrobocie najniższe w historii, PKB 4 proc. to jest rzeczywiście bardzo dobry wynik, deficyt będzie niższy niż zakładaliśmy, ale to jest dopiero pierwszy krok, przed nami jeszcze kolejne miesiące" - mówiła szefowa rządu w TVP.

Podkreśliła, że rząd czeka jeszcze wytężona i ciężka praca przy realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Ale jeżeli konsekwentnie dotrzymamy tego planu, który przyjęliśmy, zrealizujemy wszystko to, co założyliśmy, to będziemy mogli cieszyć się z naprawdę bardzo dobrych wyników" - powiedziała Szydło.

Mówiła, że jej rząd rządzi racjonalnie i dba o "grosz publiczny". "Wystarczy nie kraść, wystarczy koncentrować się na sprawach ważnych, ustalić priorytety" - podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że zmiana sposobu zarządzania spółkami Skarbu Państwa, dokonana przez jej rząd, która polega na tym, że za spółki odpowiadają poszczególni ministrowie, przyniosła ich rozwój i inwestycje.

"Te spółki inwestują, mają doskonałe wyniki, giełda przynosi każdego dnia bardzo dobre rezultaty. Będziemy te wyniki przekładali na kolejne inwestycje" - oceniła.

GUS podał w środę, że PKB w pierwszym kwartale 2017 r. wzrósł o 4 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 2,5 proc. w IV kwartale 2016 r. W porównaniu z poprzednim kwartałem PKB wzrósł o 1,1 proc., po wzroście o 1,7 proc. kwartał do kwartału w IV kw. 2016 r. (PAP)