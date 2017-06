Dzisiaj Internet jest miejscem łączącym kultury i ludzi. Faktem jest to, że w Internecie łatwo znaleźć mniej angażujące treści, które praktycznie nie wnoszą nic do naszego życia. Jednakże mniej ambitne treści możemy znaleźć również w mediach tradycyjnych takich jak: telewizja, radio czy gazety.

YouTube jest platformą która jest piękna ze względu na niezależność twórców. Niestety, z drugiej strony nie wspiera ona kanałów, które mają rzeczywiście coś do powiedzenia. Faktem jest to iż, łatwiej jest wybić się osobom produkującym kilka filmów dziennie. Filmy te robione są na szybko przez co są często pozbawione jakiegokolwiek przekazu, z licznymi niedociągnięciami technicznymi i o satyrze niskich lotów. Natomiast YouTuberzy którzy stawiają na bardziej wymagające treści, z przekazem często, pozostają nieodkryci przez ludzi, ponieważ Google promuje kanały o dużej aktywności. Pocieszającym zdaje się być jednak fakt, że Polska posiada wielu twórców którzy zwracają na jakość jak choćby: Grupa Filmowa ,,Darwin” czy Karol Paciorek i wielu innych. YouTube tworzy dziś alternatywę dla wszystkich mediów. Jedyne co zmienia się w Internecie to zarobki, które sukcesywnie rosną. Na YouTube można zarabiać na różne sposoby: z reklam doklejonych przez Google tzw. ,, AdSense”, ze współpracy z markami które coraz odważniej wchodzą we współprace z twórcami. Istnieje również platformy crowdfundingowe, gdzie społeczność intenetowa zrzuca się by wesprzeć przeróżne inicjatywy. Taką jest np. polski Patronite. „Z czym to się je”, zapytałem impression designera tego serwisu Michała Leksińskiego: – Gdy powstawał portal Patronite.pl chcieliśmy, aby to miejsce było czymś znacznie większym aniżeli tylko platformą dla wsparcia finansowego. Patronite daje przede wszystkim możliwość synergii pomiędzy autorami i możliwość odkrywania twórców przez twórców. Staramy się dodatkowo, aby autorzy byli obejmowani opieką instytucjonalną, choćby w postaci grantów które otrzymują dzięki wsparciu finansowemu platformy przez ZIPSEE „Cyfrowa Polska” – tłumaczy.

Jak zdradza Leksiński Patronite planuje też właśnie lekką zmianę formuły.

– Chcemy, aby Patronite.pl był miejscem, który kojarzy cyfrowych influencerów z dużymi markami, które szukają nowoczesnych metod promocji. Jak nikt inny jesteśmy w stanie pokazać siłę i zaangażowanie społeczności zgromadzonych wokół danych autorów a to dla brandów jest niezwykle istotne. Niebawem uruchomimy nową część portalu, która pozwoli naszym autorom być zauważonym przez firmy a firmom pozwoli zobaczyć siłę internetowych twórców – opisuje.

Internet nie cieszy się niestety jednak najlepszym pijarem wśród starszych pokoleń. Dlaczego? Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się ,że to trochę wina telewizji a dokładnie tzw. ,,śniadaniówek”. Popularne stacje zapraszają do swoich programów głównie twórców którzy stawiają na ilość a nie na jakość. Nie było by w tym nic złego gdyby w tych programach równie często występowali twórcy którzy stawiają na jakość właśnie.

Starszym pokoleniom radzę jednak zaufać młodym, umiemy dobrać odpowiednią dla Nas rozrywkę oraz źródła wiarygodnych informacji. Ja dzięki YouTubeowi dowiedziałem się np.: czym jest ,,TTIP”,jak bezpiecznie korzystać z internetu oraz wielu informacji o kulturach azjatyckich. Czasy się zmieniły coraz mniej osób ma dekoder, a telewizor służy dziś coraz rzadziej do oglądania telewizji – coraz więcej osób stawia na portale streamingowe jak choćby Netflix.