Za kieszonkowe raczej nie poleci się na Malediwy, a nawet jeśli to w czasie kiedy trwa szkoła nie ma na to czasu. Na szczęście niedługo zaczynają się wakacje. Pojawia się pytanie: co by tutaj zrobić by wykorzystać ten najcudowniejszy czas w roku. Prawie wszyscy mamy ochotę zobaczyć coś więcej niż tylko ekran telefonu, a już na pewno nikt nie chce widzieć na nim zdjęć roześmianych znajomych na drugim końcu świata. Jak więc podróżować prawie za darmo i czy jest to w ogóle możliwe?