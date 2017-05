MSWiA: Tomasz Trawiński nowym wojewódzkim komendantem policji we Wrocławiu

Nadinspektor Tomasz Trawiński został nowym komendantem wojewódzkim policji we Wrocławiu. Powołał go na to stanowisko minister SWiA Mariusz Błaszczak - poinformowało PAP biuro prasowe resortu. Trawiński był komendantem wojewódzkim policji w Poznaniu.