Trump zapowiadał przed wizytą, że będzie zabiegał o wznowienie zamrożonych od roku 2014 roku izraelsko-palestyńskich rozmów pokojowych.

AFP pisze, że podczas ceremonii powitania Trumpa w pałacu prezydenckim Abbasa w Betlejem odegrano hymny amerykański i palestyński. Palestyńczycy chcą utworzyć państwo na terytoriach, które w wyniku wojny z 1967 roku z państwami arabskimi zajął Izrael; chodzi o Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu i Jerozolimę Wschodnią.

Do Betlejem Trump przybył w kolumnie samochodów z Jerozolimy, dokąd ma wrócić jeszcze we wtorek, by odwiedzić Instytut Pamięci Ofiar i Bohaterów Holokaustu - Yad Vashem.

Po przybyciu w poniedziałek do Izraela, Trump, który wcześniej odwiedził Arabię Saudyjską, wezwał bliskowschodnich przywódców do współdziałania na rzecz pokoju. Witający go na lotnisku w Tel Awiwie premier Izraela Benjamin Netanjahu wyraził nadzieję, że wizyta Trumpa będzie "kamieniem milowym" w staraniach o pokój na Bliskim Wschodzie.

Podczas swej pierwszej podróży zagranicznej jako prezydent USA Trump odwiedzi jeszcze Włochy, Watykan, a także Brukselę, gdzie w czwartek weźmie udział w spotkaniu na szczycie przywódców państw NATO. Będzie też uczestnikiem szczytu G7 w Taorminie na Sycylii.