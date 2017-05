"Rozbita. Z głębi mojego serca, jest mi bardzo, bardzo przykro. Nie mam słów" - napisała 23-letnia wokalistka na Twitterze.

W wybuchu, do którego doszło w poniedziałek wieczorem przed halą widowiskową w Manchesterze, śmierć poniosło co najmniej 19 osób zginęło, a 59 zostało trafiło do szpitali.

Brytyjska premier Theresa May zapewniła w oświadczeniu wydanym z poniedziałku na wtorek, że rząd "pracuje, aby ustalić szczegóły tego, co jest traktowane przez policję jako przerażający atak terrorystyczny" i dodała, że "wszystkie nasze myśli są z ofiarami i rodzinami tych, którzy zostali poszkodowani".

Policja nie przedstawiła na razie oficjalnej informacji na temat przebiegu incydentu. Nie ma żadnych informacji o sprawcy lub sprawcach ataku. Niepotwierdzone relacje świadków cytowanych przez brytyjskie media wskazują na możliwość ataku terrorysty-samobójcy, który miałby wysadzić się w powietrze w pobliżu wejścia do hali.

Jeśli teza o zamachu terrorystycznym zostanie potwierdzona, będzie to najpoważniejszy zamach na terenie Wielkiej Brytanii od ataków na system komunikacji publicznej w Londynie w lipcu 2005 roku, w których zginęło 56 osób (w tym 3 Polki) a blisko 800 zostało rannych. (PAP)

jhp/