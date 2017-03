Dolnośląskie: Żołnierze z kontyngentu NATO dotarli do Wrocławia

Prawie pięciuset żołnierzy amerykańskich i brytyjskich dotarło w niedzielę do Wrocławia. To pierwszy przystanek w Polsce kontyngentu NATO, który zmierza z niemieckiej Bawarii do Orzysza (Warmińsko-Mazurskie). Będzie tam stacjonować przez następne miesiące.