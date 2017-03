Koncert Jamiego Culluma odbędzie się drugiego dnia festiwalu, w sobotę 25 marca, na Dużej Scenie Teatru Muzycznego Capitol. Cullum to pianista i wokalista jazzowy, który został przez BBC uznany brytyjskim muzykiem jazzowym wszech czasów.

„Koncert Culluma to jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji PPA” - powiedział w środę dziennikarzom Konrad Imiela, dyrektor Teatru Muzycznego Capitol, organizującego PPA.

Wśród zagranicznych gości tegorocznej edycji PPA znaleźli się również francuski muzyk Mathias Duplessy, który wystąpi z Mukhtiyarem Alim - artystą pochodzącym z indyjskiego Radżastanu.

Do Wrocławia przyjedzie również Shefita, izraelska wokalistka wykonująca przeboje znanych zespołów we wschodnich aranżacjach. Publiczność obejrzy także spektakl francuskiej grupy teatralnej Compagnie Derniere Minute.

Podczas tegorocznej edycji PPA odbędzie się kilka premier, w tym koncert Mai Kleszcz i Kwartetu Prowincjonalnego. Będzie to muzyczna ilustracja do obrazów Jerzego Dudy-Gracza. Premierowy pokaz będzie miał również spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka „Kilka sposobów na to, jak schudnąć, ale zostać szczęśliwym. Czyli jak kapitalizm nas tuczy i nie pozwala odejść”.

W programie PPA znalazł się również spektakl w reżyserii Jerzego Satanowskiego „Kasza zdalnie sterowana” oraz musical dyrektora artystycznego festiwalu Cezarego Studniaka „Kochanie, zabiłem nasze koty”, na podstawie prozy Doroty Masłowskiej.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w programie PPA jest Koncert galowy. W tym roku przygotowuje go warszawski kabaret literacki Pożar w Burdelu. Koncert nosi tytuł „Muzeum Wolności”.

Imiela podkreślił, że w początkach PPA, w latach 70. XX w., festiwal szybko zyskał popularność wśród publiczności, ponieważ ze sceny często padała ubrana w artystyczne wypowiedzi krytyka ówczesnej sytuacji politycznej. „Nie mam wątpliwości, że spektakl grupy Pożar w Burdelu będzie komentarzem do obecnej sytuacji politycznej” - powiedział dyrektor Capitolu.

Wśród wydarzeń tegorocznej edycji Imiela wskazał również panel dyskusyjny „Siła piosenki”. „To będzie dyskusja poświęcona sile piosenki w ogóle, dlaczego wolimy słuchać tekstów śpiewanych, dlaczego one mocniej działają na nasze emocje, dlaczego niektóre piosenki stają się hymnami pokolenia czy buntów społecznych” - mówił Imiela.

Nieodłącznym elementem PPA jest Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki. Jego finałem jest koncert składający się z dwóch części. Pierwsza to występ laureatów Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki, druga zaś to koncert przygotowany przez uznanych już artystów. W tym roku będzie to "Dziubanina", czyli prezentacja piosenek i muzyki Piotra Dziubka, jednego z najciekawszych, współczesnych kompozytorów teatralnych. Koncert ten przygotowuje Agata Duda-Gracz.

Organizatorzy PPA zwrócili się do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z wnioskiem o nadanie skwerowi położonemu przy Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu imienia Wojciecha Młynarskiego. „Kilka dni temu odszedł twórca polskiej kultury, który był związany z PPA od samego początku. Jego twórczość niejednokrotnie gościła na scenie Capitolu. Podczas każdej edycji festiwalu ze sceny padał jego teksty” - powiedział dziennikarzom Imiela.

Organizatorem PPA jest wrocławski Teatr Muzyczny Capitol. Festiwal zakończy się 2 kwietnia.(PAP)