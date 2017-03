"Będzie to ramowe stanowisko rządu w związku z negocjacjami wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. To stanowisko w najbliższych kilkudziesięciu minutach powinno pojawić się w porządku obrad. Takie stanowisko, jako polską propozycję do stanowiska Rady Europejskiej w toku negocjacji UE z Wielką Brytania, będziemy chcieli przedłożyć RE" - powiedział Bochenek podczas poniedziałkowego briefingu.

"To będzie polski wkład w stanowisko unijne na temat tego, jak cała procedura wyjścia i proces negocjacji powinien przebiegać" - dodał.