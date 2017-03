„Nie chcemy powrotu do czasów sankcji, ale UE i Niemcy oczekują, że właśnie teraz, w ważnej fazie naszych relacji, Białoruś nie będzie się cofać w dziedzinie demokracji i praw człowieka” – powiedział Roth cytowany przez portal Biełorusskije Nowosti.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni wydarzeniami, jakie mają teraz miejsce” – oznajmił Roth, nawiązując do zatrzymań uczestników protestów przeciw podatkowi od osób niepracujących przez co najmniej 183 dni w roku. Wśród zatrzymanych znaleźli się przedstawiciele opozycji, dziennikarze i aktywiści, z których wielu ukarano aresztami lub grzywnami. Według niezależnych organizacji praw człowieka od 3 marca na Białorusi zatrzymano co najmniej 76 osób.

„Oczekujemy sytuacji, w której obywatele mogą swobodnie i bez obaw wyrażać swoje poglądy. Oczekujemy także niezwłocznego uwolnienia aresztowanych osób” – powiedział niemiecki dyplomata.

Roth podkreślił, że przesłanką do zniesienia sankcji wobec Białorusi w lutym 2016 r. był „pewien postęp w dziedzinie demokracji, praw człowieka, niezależnego sądownictwa i mediów, przede wszystkim swobody poglądów”. Nawiązując do przyjęcia przez władze Białorusi planu dotyczącego praw człowieka na lata 2016-2019, ocenił, że „na papierze osiągnięto wiele, ale teraz trzeba to wprowadzić w życie w interesie społeczeństwa białoruskiego”.

Niemiecki dyplomata zaznaczył, że celem jego wizyty jest „intensyfikacja dialogu politycznego i potwierdzenie tego, co już zostało osiągnięte”. „Europa to bardziej wspólnota wartości niż przestrzeń gospodarcza” - oświadczył Roth, dodając, że „bliskość między UE i Białorusią zależy od tego, na ile ten fundament (wartości – PAP) będzie napełniony życiem”. „Im więcej demokracji i państwa prawa, tym ciekawsza będzie Białoruś jako miejsce dla inwestycji” - dodał.

Roth wraz z delegacją niemieckiego MSZ przebywa w Mińsku w związku z 25. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Białorusią i Niemcami. W poniedziałek spotkał się m.in. z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Uładzimirem Makiejem.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)