"Pomimo wielu trudności, jakie to upamiętnienie napotykało w ostatnich latach, już nieco udało się w tym zakresie zrobić. Miło mi państwa poinformować, że w Polsce jest już ponad 70 miejsc - pomników i symboli - upamiętniających prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - powiedział Sasin podczas gali wręczenia nagrody im. Lecha Kaczyńskiego na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Ocenił, że tych upamiętnień nadal jest "bardzo mało". "Szczególnie boli nas - to jest dla nas wielkim wyzwaniem - że takiego upamiętnienia z prawdziwego zdarzenia nie ma w stolicy naszego kraju, w Warszawie" - wskazał poseł PiS. Zwrócił uwagę, że udało się odsłonić "zaledwie skromny obelisk" przed budynkiem warszawskiego ratusza.

"Chcielibyśmy, aby w tej przestrzeni publicznej stolicy naszej ojczyzny stanął pomnik z prawdziwego zdarzenia, pomnik, który będzie wyrazem naszego hołdu i wyrazem docenienia ogromnej roli, jaką odegrał w najnowszej historii Polski ś.p. prezydent prof. Lech Kaczyński" - podkreślił Sasin. Dodał, że ważne jest również postawienie pomnika wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.

Sasin poinformował, że Komitetowi Społecznemu Budowy Pomników, na którego czele stoi prezes PiS Jarosław Kaczyński, udało się zebrać prawie milion złotych na budowę pomników. "Cieszy nas bardzo wielki odzew" - powiedział poseł PiS.

W ramach zbiorki publicznej - jak przypomniał Sasin - komitet m.in. sprzedaje cegiełki o wartości 10, 20 i 50 zł.

Poseł PiS dodał, że we współpracy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych udało się wydrukować ekskluzywne cegiełki o wartości 5 i 10 tys. zł. "Chciałbym rozpropagować tę akcję i zachęcić do tego, aby takie ekskluzywne cegiełki znalazły jak najwięcej nabywców. To pomoże nam zakończyć z sukcesem tę akcję, którą rozpoczęliśmy" - podkreślił.

"Mam nadzieję, że już wkrótce te pomniki będą mogły stanąć w przestrzeni publicznej w Warszawie i świadczyć o naszej pamięci i o ogromnej roli, jaką ś.p. Lecz Kaczyński odegrał w naszej najnowszej historii, bo myślę, że bez żadnych wątpliwości możemy go nazwać jednym z głównych twórców naszej wolności, naszej wolnej Polski, w której mamy przyjemność żyć i pracować" - stwierdził Sasin.

W sierpniu 2016 r. ruszyła zbiórka publiczna na budowę pomników: Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pomniki mają stanąć do 2018 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

10 kwietnia 2016 r. w 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w wystąpieniu przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że na Krakowskim Przedmieściu musi stanąć pomnik smoleński oraz pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Komitet Budowy Pomników zawiązał się 28 kwietnia. "Liczymy, że na 8. rocznicę tragedii smoleńskiej pomniki będą gotowe" - mówił pod koniec kwietnia Jarosław Kaczyński.