Syria: Rząd apeluje do ONZ, by tureckie siły wycofały się z Syrii

Syryjskie MSZ zaapelowało do ONZ, by zmusiła Turcję do wycofania z terytorium Syrii jej "sił inwazyjnych oraz zaprzestania ataków" - podają w piątek Reuters, powołując się na syryjskie media.