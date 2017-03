Yildirima pytano o krytyczne komentarze niemieckiej kanclerz Angeli Merkel do wypowiedzi prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który porównał obecne działania rządu Niemiec do okresu nazizmu.

Zdaniem premiera Niemcy "mogą być zaniepokojone" tym, że w referendum Turcy najpewniej opowiedzą się za zmianami konstytucyjnymi, które mają przekształcić ustrój z parlamentarno-gabinetowego na prezydencki. Yildirim powiedział, że gdyby tak rzeczywiście było, oznaczałoby to ingerowanie w wewnętrzne sprawy Turcji i byłoby to "bardzo niewłaściwe".

Zapewnienia rządu w Berlinie, że Niemcy nie mieszają się w wewnętrzne sprawy innych krajów, premier uznał za nieprzekonywające. "Powiedzcie to komuś innemu" - powiedział.

Yildirim nawiązał do tego, że w Niemczech, gdzie uprawnionych do głosowania jest ponad 1,4 mln Turków, odwołano już kilka zaplanowanych w ramach kampanii przed referendum wieców z udziałem przedstawicieli rządu Turcji. Decyzje zapadały na szczeblu władz lokalnych; doprowadziły do napięć w stosunkach między Ankarą a Berlinem. (PAP)