Niemcy: Sąd oddalił pozew autora selfie z Merkel przeciwko Facebookowi

Sąd w Wuerzburgu oddalił we wtorek pozew uchodźcy z Syrii, który domagał się od Facebooka zidentyfikowania w sieci i skasowania wszystkich szkalujących go komentarzy do zdjęcia z Merkel. Zdaniem sędziów poszkodowany musi zgłosić obecność zmanipulowanych postów.