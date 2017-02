W wydanym w poniedziałek oświadczeniu podano, że imam został także oskarżony o unikanie płacenia podatków przez jego firmę, których wartość przekracza 20 tys. euro.

Według prokuratury imam w latach 2013-14 podczas modłów w meczecie oraz na portalach społecznościowych nawoływał "ludzi, aby udali się do stref konfliktu w Syrii i Iraku i przyłączyli się do islamistów". Miał też podżegać do "konfliktów na tle etnicznym, rasowym i religijnym".

Za te czyny grozi mu kara do ośmiu lat więzienia.

Szacuje się, że do islamskich ugrupowań ekstremistycznych w Syrii i Iraku przyłączyło się łącznie kilkuset Albańczyków z dwumilionowego Kosowa; najprawdopodobniej do tej pory jest ich tam około 70. Według kosowskich władz w ciągu ostatniego półtora roku żaden z kosowskich Albańczyków nie wyjechał do tych krajów.