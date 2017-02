Papież do wiernych: Nie obrażajcie innych

“Nie obrażajcie innych” - apelował papież Franciszek do wiernych podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie w niedzielę. „Jesteśmy przyzwyczajeni do obrażania” - dodał i podkreślił, że ludziom przychodzi to tak łatwo, jak powiedzieć „dzień dobry”.