Z okazji 25. Światowego Dnia Chorego w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie kard. Nycz przewodniczył mszy św. Spotkał się też z pracownikami szpitala i odwiedził chorych.

Metropolita warszawski powiedział, że „trzeba przypominać rzeczy dobre, wspaniałe i wielkie”, i przypomniał historię ustanowienia Światowego Dnia Chorego. Podkreślił też rolę Jana Pawła II, który od samego początku pontyfikatu przywiązywał wielką wagę do ludzi chorych.

„Nie było miesiąca, żeby nie był w szpitalu, nie odwiedzał chorych, nie pocieszał i nie modlił się za nich. Przygotowywał też nas wszystkich na to, co się nazywa troską i służbą” - mówił kard. Nycz.

Hierarcha zwrócił uwagę, że Jan Paweł II do Dnia Chorego dołączył świadectwo swojego życia, czyli przyjmowania choroby i godzenia się z nią.

„Papież, tak jak Jezus, pokazał, że krzyż trzeba dźwigać do końca, pokazał nam, jak piękny może być wiek senioralny i jak pięknie można go przeżywać” - przypomniał metropolita. Hierarcha podkreślał też, że Jan Paweł II nieustannie apelował do ludzi młodych, żeby pamiętali o swoich starszych i chorych.

Kardynał przypomniał, że miejscem centralnych obchodów Światowego Dnia Chorego jest francuskie Lourdes - „miejsce, gdzie tysiące ludzi doznało uzdrowienia” - ale w kościołach na całym świecie chorzy otaczani są szczególną modlitwą, a księża i biskupi idą do miejsc, gdzie cierpienie jest najbardziej skumulowane, czyli do szpitali lub domów pomocy społecznej.

Kardynał zapewnił też, że obejmuje w sposób szczególny swoją modlitwą szpital Centrum Onkologii - pracowników i pacjentów, prosząc o pomoc Boga i błogosławieństwo dla wszystkich „którzy przychodzą tutaj, by odzyskać zdrowie”.

„Dzisiaj pamiętamy i polecamy was Bogu, żebyście potrafili przyjąć jego wolę nawet wtedy, kiedy jest trudna” - powiedział hierarcha.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 11 maja 1992 r. - w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na jego życie na placu św. Piotra w Rzymie. Był obchodzony co roku w którymś z sanktuariów maryjnych w różnych częściach świata; od 2009 r. - zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI - obchody mają charakter diecezjalny.

W kościołach na całym świecie tego dnia sprawowane są uroczyste msze św., podczas których udziela się sakramentu namaszczenia chorych lub indywidualnego błogosławieństwa. Często też biskupi, księża i wolontariusze odwiedzają tego dnia chorych w szpitalach, modląc się w ich intencjach.

W tym roku, decyzją papieża Franciszka, nadzwyczajne obchody tego dnia odbędą się - tak jak przed 25 laty - w Lourdes. Legatem na te uroczystości Ojciec Święty mianował kard. Pietro Parolina.

W niedzielę 12 lutego we wszystkich parafiach diecezji, po mszach świętych przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek Caritas na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

