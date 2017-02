W Bolesławcu od początku roku w koszarach 23. Śląskiego Pułku Artylerii stacjonuje kilkuset amerykańskich żołnierzy z 588 batalionu inżynieryjnego wchodzącego w skład Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej.

W niedzielę w bolesławieckim rynku zorganizowano piknik wojskowy z udziałem polskich i amerykańskich żołnierzy. Mieszkańcy miasta mogli obejrzeć sprzęt wojskowy, w tym m.in. czołgi M1 Abrams i Leopard 2A4, wóz bojowy M2 Bradley i transporter KTO Rosomak, wyrzutnię rakiet WR40 Langusta oraz armatohaubicę Dana.„Piknik pod hasłem Bezpieczna Polska to okazja do zapoznania się ze sprzętem wojskowym, którym posługujemy się na poligonach podczas ćwiczeń. Przygotowaliśmy także niespodziankę - to grochówka, ale także zupa meksykańska ugotowana przez żołnierzy amerykańskich” - powiedział PAP major Artur Pieńkowski rzecznik 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Podczas oficjalnych uroczystości został odczytany list szefa MON Antoniego Macierewicza. Podkreślił on, że obecność wojsk amerykańskich to realizacja postawień szczytu NATO, który odbył się w zeszłym roku w Warszawie. „Decyzje szczytu są realizowane i dziś jesteśmy świadkami historycznych wydarzeń, jakim jest obecność wojsk USA w Polsce” - napisał Macierewicz.

3,5 tys. żołnierzy z 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ang. Armored Brigade Combat Team, ABCT) z 4 Dywizji Piechoty armii USA zaczęło przybywać do Polski w styczniu. Obecnie są w komplecie, a brygada rozpoczyna pierwszą dziewięciomiesięczną zmianę w ramach stałej, rotacyjnej obecności amerykańskich wojsk w regionie.Amerykańska brygada pancerna jest obecnie rozlokowana w Polsce w czterech garnizonach: Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu i Skwierzynie. Pierwsze trzy z nich to miejsca stacjonowania jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Od lutego amerykańskie oddziały zaczną się dyslokować w regionie, by ćwiczyć z europejskimi sojusznikami.