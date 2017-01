USA: Personel Departamentu Stanu krytykuje antyimigracyjny dekret Trumpa

Ok. 900 pracowników Departamentu Stanu podpisało wewnętrzną notatkę krytykującą dekret prezydenta Donalda Trumpa zakazujący wjazdu do USA uchodźcom i imigrantom z kilku krajów z większością muzułmańską - informuje we wtorek Reuters.