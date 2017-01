"Podpisujemy porozumienie, które gwarantuje PGZ i stoczniom, które w grupie się znajdują, możliwość współpracy przy budowie okrętów podwodnych w Polsce jak i kontynuację wcześniej zaczętych prac w programach Miecznik i Czapla" - powiedział prezes PGZ Arkadiusz Siwko. W jego ocenie podpisanie kolejnego porozumienia świadczy, że wiodące światowe firmy stoczniowe widzą w Polsce partnera do kooperacji, potwierdza tez, że polskie stocznie mogą się podjąć budowy okrętów.

Siwko Podkreślił, że udział polskich stoczni w programach budowy okrętów podwodnych jest warunkiem, który uwzględniają wszyscy potencjalni oferenci. Zapowiedział, że w kolejnych tygodniach odbędą się konsultacje dotyczące możliwego transferu technologii. Dodał, że zostanie także przygotowany szczegółowy plan podziału prac między poszczególne stocznie.

"Wiadomo, że po polskiej stronie wiodąca będzie stocznia Nauta, ale poszczególne elementy we wszystkich projektach będą wykonywane we wszystkich stoczniach. Szczególnie liczymy na udział w tym projekcie Stoczni Marynarki Wojennej, którą mamy nadzieje zakupić do naszej Grupy. Tylko integracja podmiotów stoczniowych pozwoli uzyskać efektywność wykonawczą" - powiedział.

"Cieszę się również, że, jak się okazuje, potencjalne problemy w kooperacji polsko-francuskiej są czystą teorią, a życie gospodarcze funkcjonuje" - dodał.

Wiceprezes DCNS Alain Fougeron podkreślił, że podpisanie listu intencyjnego to kolejny etap w trwającej od kilku lat współpracy między obu podmiotami. Wyraził przekonanie, że doświadczenie francuskiej grupy pomoże Polsce w modernizacji Marynarki Wojennej i samodzielnie prowadzonych programach zbrojeniowych.

W czerwcu PGZ PGZ podpisała list intencyjny o współpracy przy programach modernizacji technicznej polskiego wojska ze szwedzka grupa SAAB, również zainteresowaną udziałem w modernizacji polskiego wojska.

Oprócz okrętów patrolowych i ochrony wybrzeża oraz niszczycieli min plan modernizacji technicznej zakłada m. in. wyposażenie Marynarki Wojennej w trzy nowe okręty podwodne. Zainteresowanie programem Orka wyraża także niemiecka grupa TKMS.

Wszyscy trzej potencjalni oferenci zapowiadają daleko idącą współpracę przemysłową w razie wyboru ich produktu. List intencyjny w sprawie możliwej wspólnej budowy okrętów grupa DCNS podpisała z polskim przemysłem w 2014 r. Niemiecka TKMS od lat współpracuje ze Stocznią Marynarki Wojennej. MON prowadzi rozmowy o restrukturyzacji tej stoczni, znajdującej się od 2011 r. w stanie upadłości likwidacyjnej.(PAP)