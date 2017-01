Podczas spotkania, które odbędzie się 2 lutego w siedzibie PERN w Płocku (Mazowieckie), potencjalni wykonawcy otrzymają także najważniejsze informacje na temat wymogów formalnych prowadzonych tam postępowań przetargowych. Zgłoszenia udziału w spotkaniu od przedstawicieli branży IT przyjmowane są przez PERN do 27 stycznia.

Jak zapowiedział PERN, zgodnie z przyjętą strategią do 2020 r., spółka „zrealizuje szereg ambitnych projektów z obszaru IT, automatyki oraz telekomunikacji, do których poszukuje profesjonalnych partnerów biznesowych”. Przypomniał jednocześnie, że pierwsze w historii PERN spotkanie z potencjalnymi wykonawcami odbyło się tam w połowie stycznia - wzięło w nim udział ok. 110 podmiotów zainteresowanym współpracą m.in. w obszarze remontów.

W 2017 r. PERN planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 150 mln zł. Są to m.in.: budowa drugiego etapu gdańskiego Terminala Naftowego, rozbudowa parku zbiornikowego w bazie w Gdańsku, intensyfikacja przepustowości rewersyjnego Odcinka Północnego magistrali naftowej łączącej Płock i Gdańsk, a także modernizacja i rozbudowa infrastruktury oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej.

Do 2020 r. spółka zamierza wydać na różnego rodzaju przedsięwzięcia rozwojowe w sumie ok. 500 mln zł.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza na terenie kraju siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau. (PAP)