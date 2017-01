Minister przypomniał, że jednym z jego zadań była likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa. Proces ten rozpoczął się od 1 stycznia br.

Kowalczyk podkreślił, że głównym celem całego rządu jest to, "aby odejść od prywatyzacji, aby budować majątek narodowy tych spółek Skarbu Państwa". „Przez ten okres czasu nie prywatyzowaliśmy niczego, również niczego nie stawialiśmy w stan upadłości, likwidacji, wręcz wydobywaliśmy z tego stanu. Odbudowujemy w sposób systematyczny ten majątek narodowy. I to jest jednym z głównych zadań zarządzania spółkami Skarbu Państwa. I takie cele sobie stawiamy, aby budować majątek narodowy" - powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu premier Beaty Szydło z nim oraz wicepremierem Mateuszem Morawieckim, w ramach przeglądu resortów.

"Ważne jest też, aby oprócz zlikwidowania urzędu wypracować nowy model funkcjonowania spółek, zarządzania tymi spółkami i do końca marca jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy to ten model wypracowujemy, kiedy to we współpracy z pozostałymi ministrami, którzy te spółki otrzymali, pracujemy nad tym modelem zarządzania spółkami Skarbu Państwa" - mówił.

Zapowiedział ponadto: „Będziemy jeszcze w tym procesie zarządzania spółkami Skarbu Państwa powoływać lada moment Radę ds. Spółek, aby również wprowadzić ten przejrzysty system zarządzania korporacyjnego”.