Poinformował o tym PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek.

W niedzielę premier zapowiedziała, że podczas spotkania będzie rozmawiać o konkretnych zadaniach w ramach planu odpowiedzialnego rozwoju.

"Będziemy rozmawiać oczywiście o planie odpowiedzialnego rozwoju, ale już nie o planach, tylko o konkretnych zadaniach, które pan premier (Morawiecki-PAP) będzie realizować w tym roku. Trzeba go zapytać o to, w jaki sposób ten harmonogram działań, który dotyczy przemysłu, gospodarki, jest przez niego zaplanowany" - powiedziała szefowa rządu w wywiadzie dla Radia ZET i Polsat News.

Premier zainaugurowała przegląd resortów, który ma potrwać dwa tygodnie, w minioną środę. Jego celem jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.

Przegląd - jak mówiła premier - będzie też dobrą okazją do tego, aby powiedzieć Polakom o tym, co zostało już zrobione i co zostanie zrobione w tym roku. Według szefowej rządu podczas rozmów zostaną też poruszone tematy, które "wynikają z tego, czego nie podjęto". "Będziemy starali się szukać przyczyn ewentualnie tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku" - podkreśliła.

W ramach przeglądu w zeszłym tygodniu premier spotkała się z szefami resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, rodziny i sprawiedliwości oraz z koordynatorem służb specjalnych.

Szefowa rządu w środę mówiła, że nie przewiduje żadnych zmian personalnych w rządzie. (PAP)