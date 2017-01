Premier wraz ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem była gościem na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczyła w nim również szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

"W naszej ocenie jest to reforma dobrze przygotowana, dobra dla Polaków, dobra dla pacjentów, dobra dla służby zdrowia i w przyszłości przynosząca efekty takie, na które wszyscy liczymy. To, o czym tak powszechnie mówimy: skrócenie kolejek, dostępność pacjentów do usług medycznych, wreszcie pełne ich zabezpieczenie, powszechność tego systemu" - powiedziała w czwartek premier.

Według niej, jeśli nie podejmie się wyzwania, "jakim są zmiany w służbie zdrowia, to system, który jest w tej chwili, będzie tylko i wyłącznie coraz bardziej popadał w chorobę, w której tkwi".

Premier zwróciła uwagę, że w dyskusji nad koniecznymi zmianami w służbie zdrowia należy wziąć pod uwagę czas. "Im dłużej będziemy zwlekali z podjęciem decyzji ze skierowaniem projektów ustaw do prac parlamentarnych, tym ta zapaść w służbie zdrowia będzie się jeszcze pogłębiała" - dodała.