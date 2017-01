Ciągle jeszcze niewystarczające zabezpieczenie granic zewnętrznych Unii Europejskiej oraz zagrożenie ze strony terrorystów w pełni uzasadniają taki krok - wyjaśnili ministrowie spraw wewnętrznych po spotkaniu w Berlinie.

"Podejmiemy właściwe kroki" - zapowiedział de Maiziere. Przedłużone po raz kolejny w zeszłym roku kontrole obowiązują do połowy lutego.

Niemcy i Austria chcą uzgodnić swoje działania z innymi krajami, takimi jak Dania, podzielającymi ich ocenę stanu bezpieczeństwa. Rozmowy mają się odbyć przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE w przyszłym tygodniu na Malcie.

De Maiziere już wcześniej zapowiadał przedłużenie kontroli wprowadzonych w Niemczech na początku września 2015 roku w związku z falą uchodźców przedostających się do Niemiec z Bałkanów. Dwa lata temu z zamiarem ubiegania się o azyl do Niemiec przyjechało 890 tys. imigrantów. W zeszłym roku ich liczba spadła do 280 tys.

Sobotka, cytowany przez agencję dpa, zaznaczył, że granice Niemiec są co prawda "arteriami ekonomicznymi", jednak poczucie bezpieczeństwa obywateli jest sprawą priorytetową. "Popieramy Niemcy w tej sprawie" - powiedział szef MSW Austrii.

Z Berlina Jacek Lepiarz (PAP)