Rzecznik podkreślił, że pozostawianie dzieci w samochodzie bez opieki zawsze jest dla nich niebezpieczne - zarówno, gdy temperatura jest wysoka, jak i wówczas, gdy spada poniżej zera. "Dlatego zwracam uwagę na ten problem, niezależnie od pogody i pory roku" - powiedział Michalak.

Jednak, jak wskazał, teraz zdarza się, że rodzic, zostawiając dziecko w samochodzie na chwilę, zostawia włączony silnik i kluczyki w stacyjce - żeby nie zmarzło. "To jest skrajna nieodpowiedzialność" - podkreślił Michalak. Zwrócił uwagę, że ktoś może nawet ukraść taki samochód; przypomniał też przypadek dwójki dzieci, które pozostawione same w samochodzie, znalazły zapalniczkę, zaczęły się nią bawić i wywołały pożar.

"Ja apeluję do rodziców i opiekunów - o każdej porze roku - o odpowiedzialność i niezostawianie dzieci w samochodzie, nawet jak wychodzą na chwilę, np. do bankomatu. Lepiej wziąć ze sobą dziecko, niż potem leczyć skutki tragedii, do której może dojść. Apeluję też o reagowanie do osób, które widzą dziecko zostawione same w samochodzie, bez opieki. Apeluję o wspólną odpowiedzialność za dzieci" - powiedział Michalak. (PAP)