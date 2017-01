Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański zapowiadał niedawno, że zakończenie procedur konkursowych ma nastąpić na przełomie stycznia i lutego, a rozstrzygnięcie konkursu do połowy lutego.

Czwartkowe posiedzenie Rady ma rozpocząć się o godz. 11. Zgodnie z harmonogramem mają zostać wówczas rozstrzygnięte dwa pierwsze etapy konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia, które mają polegać na ocenie formalnej oraz merytorycznej nadesłanych zgłoszeń. Członkowie RMN zdecydują też, kiedy odbędzie się trzeci etap konkursu, czyli rozmowa członków Rady z wyłonionymi we wcześniejszych etapach kandydatami.

Obecnie funkcję prezesa Polskiego Radia pełni Barbara Stanisławczyk-Żyła, która została powołana na to stanowisko 8 stycznia 2016 r. przez ówczesnego szefa MSP Dawida Jackiewicza.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady będzie przyjęcie stanowiska ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. dotyczącego tzw. małej ustawy medialnej.

Trybunał Konstytucyjny zajął się w grudniu połączonymi wnioskami RPO oraz Nowoczesnej ws. przepisów tzw. małej ustawy medialnej. Zgodnie z nią m.in. mandaty ówczesnych członków zarządów i rad nadzorczych TVP oraz Polskiego Radia wygasły dzień po ogłoszeniu nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

TK uznał, że część przepisów tej ustawy jest niekonstytucyjna. W orzeczeniu wskazano, że wyłączenie KRRiT z procesu powoływania władz TVP oraz Polskiego Radia i przyznanie tego uprawnienia ministrowi skarbu jest niezgodne z konstytucją. Jednocześnie TK orzekł, że przepisy dotyczące skrócenia kadencji zarządów i rad nadzorczych w TVP oraz Polskim Radiu, a także przepisy odnoszące się do wyłączenia procedury konkursowej przy wyborze władz mediów publicznych są zgodne z konstytucją.

Nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji - zwaną małą ustawą medialną - Sejm uchwalił 30 grudnia 2015 r. Nowelizacja obowiązywała do końca czerwca 2016 r. Przed końcem czerwca Sejm uchwalił tzw. "pomostową" ustawę medialną, powołującą Radę Mediów Narodowych. Ustawa ta zniosła podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu (co wprowadziła mała ustawa medialna). Zgodnie z tą ustawą to Rada Mediów Narodowych powołuje zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP.

Po wyroku TK szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański (PiS) ocenił, że to orzeczenie odnosiło się do sytuacji prawnej, która jest już przeszłością.

Ponadto RMN ma zająć się powołaniem rad programowych w TVP oraz Polskim Radiu, a także: w Telewizji Gdańsk, Radiu Gdańsk, Telewizji Bydgoszcz, Radiu PiK, Telewizji Gorzów Wielkopolski oraz Radiu Zachód. (PAP)