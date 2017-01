Z danych UNICEF wynika, że w 2016 r. do Włoch drogą morską dotarło 28,2 tys. dzieci. Spośród nich 91 proc. (25,8 tys.) podróżowało bez opieki lub było rozdzielonych z rodzinami. W porównaniu do roku 2015 liczba ta jest ponad dwa razy wyższa.

Organizacja ocenia, że obecne procedury nie chronią wystarczająco dzieci, które znalazły się w zupełnie nieznanym środowisku. "Aby otoczyć je opieką i zapewnić bezpieczeństwo potrzebny jest skoordynowany, europejski system i wspólne działania" - wskazuje UNICEF.

Organizacja apeluje o zapewnienie dzieciom ochrony przed przemocą i wykorzystaniem oraz o podjęcie działań ograniczających przyczyny masowych migracji.

Zdaniem UNICEF należy zakończyć przetrzymywanie dzieci starających się o status uchodźcy, poprzez wdrożenie innych praktycznych rozwiązań. Nie należy rozdzielać rodzin, a dzieci powinny mieć zapewniony odpowiedni status prawny, a także dostęp do edukacji, opieki medycznej i innych podstawowych usług. Organizacja apeluje też o podjęcie działań zwalczających ksenofobię, dyskryminację i marginalizację.

Większość dzieci docierających do Włoch bez opieki pochodzi z Erytrei, Egiptu, Gambii i Nigerii. W większości są to chłopcy w wieku od 15 do 17 lat, ale wśród nich były też młodsze dzieci i dziewczęta, które są szczególnie narażone na ryzyko wykorzystania seksualnego.

Pracownicy UNICEF w Palermo w tym roku rozmawiali z kilkoma dziewczynami, które w Libii były zmuszane do prostytucji - w ten sposób miały zapłacić za podróż łodzią przez Morze Śródziemne. Z kolei chłopcy, którzy docierają do Libii, są zmuszani do pracy fizycznej.

UNICEF zwraca uwagę, że drogą morską z Afryki Północnej do Włoch bez opieki podróżuje wyjątkowo dużo dzieci-uchodźców. Dla porównania - jedynie 17 proc. dzieci, które w ubiegłym roku drogą morską dotarły do Grecji, podróżowało samotnie.

"To poważny i narastający problem. Niezależnie od przyczyn, które zmuszają dzieci do podjęcia samodzielnej podróży, niezbędne jest wdrożenie zintegrowanego systemu zapewniającego im opiekę i ochronę" - ocenia UNICEF.

Wparcie dla migrantów i uchodźców organizuje także m.in. Caritas w Polsce. W najbliższą niedzielę w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej okazji Caritas Polska uruchomiła aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w naszym kraju. Aplikacja ma pomóc im znaleźć informacje m.in. o tym, jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną mogą otrzymać w Polsce.(PAP)