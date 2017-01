"W najbliższych dniach składamy do TK wniosek o to, czy legalne było przyjęcie ustawy budżetowej. Robimy to jak najszybciej się da" - powiedział w czwartek Petru. "Będziemy jutro albo pojutrze ten wniosek przedstawiać" - dodał.

Pytany, czy nie jest naiwnością kierowanie wniosku do TK, który "został przejęty przez PiS", odpowiedział: "Zgłosimy wniosek o wykluczenie dublerów w ramach tego wniosku".

Petru nawiązał też do protestu, który - w czasie procedowania w Senacie ustawy budżetowej - prowadziła PO w Sejmie i który w czwartek został zawieszony. Jego zdaniem, jeżeli PO chciała być skuteczna w proteście, powinna była blokować mównicę senacką. "Bo to w Senacie budżet przeszedł i jest do podpisu prezydenta. Dziwię się w związku z tym takiej nieskuteczności protestu" - powiedział Petru. "Nasza forma będzie prawna, proponuje również PO złożenie podpisów pod tym wnioskiem do Trybunału" - dodał.

Jak mówił, Nowoczesna poprze wniosek PO o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, bo - jak uzasadniał Petru - marszałek "się nie sprawdził, nie rozwiązał konfliktu"