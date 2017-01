Halicki: Nie pozwolimy, żeby szargać dobre imię parlamentu

Na każdą z możliwych prób przeforsowania czegoś pozaprawnie i nielegalnie, będziemy mieli swoją odpowiedź; nie pozwolimy na to, żeby szargać dobre imię parlamentu; będziemy reagować adekwatnie do tego, w jaki sposób zachowuje się marszałek - zapowiedział we wtorek poseł PO Andrzej Halicki.