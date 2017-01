Mężczyzna zginął w noc sylwestrową, po awanturze przed miejscowym barem kebab. Miał dwie rany kłute; zarzut zabójstwa postawiono obywatelowi Tunezji. Dzień po zabójstwie 21-latka w mieście doszło do zamieszek. Agresywnie zachowujący się ludzie rzucali w stronę radiowozów, policjantów oraz baru z kebabami, gdzie zginął Daniel, petardy, butelki, kamienie. Zniszczono witryny baru i mienie znajdujące się w lokalu.

Wasyńczuk odpowiedział PAP, że w pierwszej fazie manifestacji policjanci obserwowali gromadzące się osoby i nawoływali do zachowania porządku i ładu publicznego. Jak dodał "policja chciała pokojowo zabezpieczyć manifestację, nie chciała prowokować, eskalować czy zaogniać sytuacji".

Ocenił, że "pewna grupa osób wykorzystała tragedię (śmierć 21-latka-PAP), by zetrzeć się z policja".

Dodał, że policja w trakcie zamieszek zatrzymała 28 osób i wszystkie zostaną rozliczone za czyny chuligańskie. "Osoby te są identyfikowane i nie unikną odpowiedzialności za popełnione wykroczenia czy przestępstwa" - podkreślił.

Pytany o stan bezpieczeństwa w Ełku na co dzień Wasyńczuk odpowiedział, że policja do tej pory nie miała żadnych problemów z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa.

"Ełk to bezpieczne miasto, policjanci interweniują po każdym zgłoszonym sygnale. W niedzielę zdecydowano się na wysłanie dodatkowych patroli prewencji z Olsztyna po to, by zapewnić ład i porządek publiczny w Ełku" - zaznaczył i dodał, że obecnie w tym mieście jest około 100 policjantów.