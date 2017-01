"Pierwszego dnia na czele ONZ jedna kwestia leży mi na sercu: jak udzielić pomocy milionom ludzi, którzy wpadli w zasadzkę konfliktów?" - oświadczył Guterres.

"W Nowy Rok proszę was wszystkich, by razem ze mną powziąć jedno postanowienie: zaangażujmy się tak, by pokój stał się naszym absolutnym priorytetem. Wszystko, co cenimy jako ludzka rodzina - godność i nadzieja, postęp i dobrobyt - zależy od pokoju. A pokój zależy od nas" - dodał.

"Zaangażujcie się wraz ze mną w służbie pokoju, dzień po dniu. Uczyńmy z roku 2017 rok dla pokoju. Rok, kiedy my wszyscy: obywatele, rządy i przywódcy uczynimy wszystko, by przezwyciężyć różnice" - zaapelował Guterres.

Zastąpił on w niedzielę na stanowisku Koreańczyka Ban Ki Muna, który był sekretarzem generalnym ONZ przez dwie pięcioletnie kadencje od 2007 roku. (PAP)