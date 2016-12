"Wstępnie ustalono, że w wyniku włamań do bankomatów tylko na terenie Niemiec sprawcy zrabowali ponad dwa miliony euro" - powiedziała PAP rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Agnieszka Hamelusz.

Mężczyzn zatrzymano na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Byli poszukiwani na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Funkcjonariusze CBŚP nawiązali ścisłą współpracę z policją kryminalną z Berlina i Frankfurtu nad Odrą. Jak ustalili, grupa dopuszczała się przestępstw głównie w Niemczech, Danii, Norwegii i Szwajcarii.

"Wspólne działania policji niemieckiej i polskiej doprowadziły do zatrzymania na terenie Niemiec trzech członków grupy przestępczej podczas włamania do bankomatu. Sprawcy przy użyciu mieszanki gazu, doprowadzali do jego wybuchu, a następnie skradli gotówkę" - powiedziała Hamelusz.

Jak poinformowała, przedstawiono im zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem do bankomatów.

"Materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę w Regensburgu w stosunku do dwóch pozostałych osób pozwolił na wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyzn tych zatrzymani policjanci CBŚP w woj. zachodniopomorskim i lubuskim" - powiedziała rzeczniczka CBŚP.

Zatrzymani w Polsce mężczyźni mają zostać przekazani stronie niemieckiej.

Grzegorz Dyjak (PAP)