Od maja pasażerowie LOT-u polecą do Puli i Podgoricy

PLL LOT od maja przyszłego roku zaczną latać z warszawskiego Lotniska Chopina do Puli w Chorwacji i do stolicy Czarnogóry, Podgoricy - poinformowała w czwartek spółka. W sezonie letnim przewoźnik powróci też do dwóch chorwackich portów: do Splitu i Zadaru.