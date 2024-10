W kolejnym odcinku nowego programu Dziennika Gazety Prawnej, Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz rozmawiają o spotkaniu przywódców światowych mocarstw w Berlinie, o przyszłości Ukrainy a także o obecnej sytuacji na froncie.

"Rozbiorowa czwórka"

Kilka dni temu w Berlinie nastąpiło spotkanie przywódców światowych mocarstw. Prezydent USA Joe Biden spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, na którym omawiano m.in. możliwość zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Nie zaproszono na te rozmowy ani prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ani też przedstawicieli państw silnie zaangażowanych w pomoc Ukrainie, jak Polska, Rumunia czy kraje bałtyckie.

To jest wstęp do rozbioru Ukrainy. W Berlinie spotkała się czwórka rozbiorowa. Mam jednak mieszane uczucia, czy na tym spotkaniu powinna być Polska - zaznaczył Zbigniew Parafianowicz.

